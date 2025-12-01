PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Raubüberfälle am Freitagabend - Kriminalpolizei ermittelt

Aachen (ots)

In der Nacht auf Samstag (28/29.11.2025) sind zwei junge Männer Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Der erste Raub ereignete sich gegen 21 Uhr. Ein 24-jähriger war auf der Rochusstraße in Gehrichtung Monheimsallee fußläufig unterwegs, als er von zwei unbekannten männlichen Personen angegriffen und geschlagen wurde. Sie raubten ihm u.a. seine Jacke und Geldbörse und liefen in Richtung Sandkaulstraße davon. Die Täter konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, dunkel gekleidet Person 2: männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, helle Hautfarbe, dunkel gekleidet

Etwa viereinhalb Stunden später wurde ein zweiter Mann Opfer eines Überfalls. Ein 41-Jähriger ging die Bergstraße in Richtung Saarstraße entlang, als er von drei männlichen Personen zunächst umzingelt wurde und im weiteren Verlauf des Angriffs zu Fall kam. Sie forderten den Mann auf, sein Bargeld auszuhändigen. Nachdem er sein Geld herausgegeben hatte, gingen die Täter mit der Beute in Richtung Pontstraße davon. Der Geschädigte beschrieb die Personen als männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, dunkle Hautfarbe, dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:37

    POL-AC: Unbekannte sprengen Kiosk-Automaten

    Herzogenrath (ots) - In der Nacht zu Montag (01.12.2025) haben Unbekannte einen Spielautomaten auf der Geilenkirchener Straße in Merkstein beschädigt. In dem geöffneten Geschäftsraum befinden sich mehrere Snack-, Getränke- und Spielzeugautomaten. Gegen 03:30 Uhr meldete ein Anwohner eine laute Explosion und Qualm aus dem Geschäft. Im Inneren des Geschäftsraumes fanden die Polizeibeamten einen beschädigten und ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:17

    POL-AC: Bilanz zum landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag

    Aachen (ots) - Die Polizei Aachen hat sich gestern (27.11.2025) mit verschiedenen Kontrollmaßnahmen am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag beteiligt. Ziel der Aktion war es, kriminelle Strukturen zu bekämpfen und die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr konsequent anzugehen. Uniformierte und zivile Einsatzkräfte waren im Innenstadtbereich unterwegs und führten umfangreiche Verkehrs- und Personenkontrollen durch. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 14:05

    POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Tankstellenraub gesucht

    Alsdorf (ots) - Nach einem versuchten Raubüberfall in einer Tankstelle Anfang November sucht die Polizei mit einem Foto nach dem unbekannten Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat am 01.11.25 (Samstag) gegen 20:30 Uhr ein unbekannter Mann die BFT-Tankstelle an der Aachener Straße in Mariadorf. Nachdem er eine Bierflasche auf den Kassentresen abstellte und dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren