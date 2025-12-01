Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Raubüberfälle am Freitagabend - Kriminalpolizei ermittelt

Aachen (ots)

In der Nacht auf Samstag (28/29.11.2025) sind zwei junge Männer Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Der erste Raub ereignete sich gegen 21 Uhr. Ein 24-jähriger war auf der Rochusstraße in Gehrichtung Monheimsallee fußläufig unterwegs, als er von zwei unbekannten männlichen Personen angegriffen und geschlagen wurde. Sie raubten ihm u.a. seine Jacke und Geldbörse und liefen in Richtung Sandkaulstraße davon. Die Täter konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, dunkel gekleidet Person 2: männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, helle Hautfarbe, dunkel gekleidet

Etwa viereinhalb Stunden später wurde ein zweiter Mann Opfer eines Überfalls. Ein 41-Jähriger ging die Bergstraße in Richtung Saarstraße entlang, als er von drei männlichen Personen zunächst umzingelt wurde und im weiteren Verlauf des Angriffs zu Fall kam. Sie forderten den Mann auf, sein Bargeld auszuhändigen. Nachdem er sein Geld herausgegeben hatte, gingen die Täter mit der Beute in Richtung Pontstraße davon. Der Geschädigte beschrieb die Personen als männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, dunkle Hautfarbe, dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. (kg)

