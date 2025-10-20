PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Tiefenbronn (ots)

Von Freitag auf Samstag sind Unbekannte ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben ein Schmuckstück entwendet.

Nach derzeitigem Sachstand verschafften sich die Täter zwischen 15:15 Uhr und 01:15 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem in der Schwarzwaldstraße gelegenen Haus und gelangten so ins Innere. Im Anschluss wurden die Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht. Letztlich nahmen die Einbrecher eine Uhr an sich und flüchteten. Unter anderem ist die Höhe des Gesamtschadens derzeit Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

