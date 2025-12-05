Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfallflucht: Junge bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Eschweiler (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.12.25) hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Junge verletzt wurde. Der Autofahrer/ Die Autofahrerin fuhr weiter - ohne sich um den 13-Jährigen zu kümmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Junge gegen 9.15 Uhr die Fußgängerampel an der Kaiserstraße/ Bergrather Straße. Als das Kind in der Mitte des Weges war, näherte sich ein Auto. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge am Fuß verletzt wurde. Der unbekannte Autofahrer/ Die unbekannte Autofahrerin fuhr in Richtung Indestraße davon, ohne sich um den 13-Jährigen zu kümmern. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Laut Zeugenaussage soll es sich um ein dunkles Fahrzeug (vermutlich der Marke Mercedes) gehandelt haben. Angaben zur Autofahrerin/ zum Autofahrer konnten nicht gemacht werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer/ zu der flüchtigen Autofahrerin machen kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell