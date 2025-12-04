PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Werth - Polizei sucht Zeugen

Stolberg (ots)

In Stolberg-Werth sind in der Nacht auf Dienstag (02.12.2025) mehrere Fahrzeuge aufgebrochen oder angegangen worden.

Insgesamt neun Fälle sind der Polizei Aachen bisher gemeldet worden. In manchen Fällen gelang es den bisher unbekannten Tätern die Fahrzeuge ohne Beschädigung zu öffnen, in manchen Fällen schlugen sie eine Scheibe des Autos ein, um an darin befindliche Wertgegenstände zu kommen. In einem Fall rissen die Täter den Radarsensor aus der Front des Autos.

Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass alle Taten durch einen Täter oder eine Tätergruppierung im selben Tatzeitraum begangen wurden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend und Dienstagmorgen, die Tatorte erstrecken sich über mehrere Straßen in Werth.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen in der Nacht zu Dienstag machen können oder möglicherweise dahingehend über private Videoaufnahmen verfügen, sollen sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern melden. Während der Bürozeiten erreichen Sie diese unter 0241-9577 33301, außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache Ihre Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:35

    POL-AC: Brand in der Broicher Siedlung - zwei Menschen leicht verletzt

    Alsdorf (ots) - Am späten Mittwochabend (03.12.2025) hat es in einem Einfamilienhaus in der Broicher Siedlung gebrannt. Zwei Menschen mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz nach 23 Uhr war der Brand in dem Haus an der Blumenrather Straße gemeldet worden. Die beiden Hausbewohner (ein 62-jähriger Mann und eine 64-jährige Frau) konnten sich ins ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:43

    POL-AC: Brand in Merkstein - Kriminalpolizei ermittelt

    Herzogenrath (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (03.12.2025) hat es an einem Mehrfamilienhaus in Herzogenrath-Merkstein gebrannt. Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand in einer Hauseinfahrt in der Kirchrather Straße. Nach jetzigem Informationsstand geriet eine Mülltonne in Brand, die in der überdachten Hauseinfahrt stand. Durch das Feuer wurde das Mehrfamilienhaus beschädigt, eine Wohnung war durch den Rauch ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:30

    POL-AC: Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Fußgänger - Zeugensuche

    Aachen (ots) - Am vergangenen Dienstag, dem 25.11.2025 gegen 17:20 Uhr ist es an der Einmündung von der Lütticher Straße auf den Brüsseler Ring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigen Informationen bog ein Autofahrer in seinem grauen BMW von der Lütticher Straße nach links auf den Brüsseler Ring ab. An der Fußgängerfurt, die den Brüsseler Ring ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren