Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Werth - Polizei sucht Zeugen

Stolberg (ots)

In Stolberg-Werth sind in der Nacht auf Dienstag (02.12.2025) mehrere Fahrzeuge aufgebrochen oder angegangen worden.

Insgesamt neun Fälle sind der Polizei Aachen bisher gemeldet worden. In manchen Fällen gelang es den bisher unbekannten Tätern die Fahrzeuge ohne Beschädigung zu öffnen, in manchen Fällen schlugen sie eine Scheibe des Autos ein, um an darin befindliche Wertgegenstände zu kommen. In einem Fall rissen die Täter den Radarsensor aus der Front des Autos.

Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass alle Taten durch einen Täter oder eine Tätergruppierung im selben Tatzeitraum begangen wurden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend und Dienstagmorgen, die Tatorte erstrecken sich über mehrere Straßen in Werth.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen in der Nacht zu Dienstag machen können oder möglicherweise dahingehend über private Videoaufnahmen verfügen, sollen sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern melden. Während der Bürozeiten erreichen Sie diese unter 0241-9577 33301, außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache Ihre Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (kg)

