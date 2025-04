Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB5: Zweiradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Auto - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg/BAB5 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6006497), ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der A 5 zwischen dem Kreuz Heidelberg und Dossenheim in Richtung Darmstadt ein Unfall, an dem ein Motorradfahrer sowie ein Autofahrer beteiligt waren. Der konkrete Unfallhergang ist noch unklar. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungsmaßnahme musste der Beschleunigungsstreifen teilweise gesperrt werden. Die Unfallaufnahme wurde kurz vor 16:00 Uhr beendet. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

