Polizei Aachen

POL-AC: Zwei junge Männer bei Alleinunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (07.12.2025) sind zwei junge Männer bei einem Verkehrsunfall auf der Aachener Straße im Stadtteil Nütheim verletzt worden.

Gegen 23:30 Uhr fuhr der 18-Jährige aus Aachen mit einem Auto die Aachener Straße in Richtung Schleckheim entlang. Kurz vor der Kreuzung zur Nütheimer Straße kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto blieb schließlich mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer aus Aachen wurden verletzt, konnten sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Laut Zeugenaussagen verließ der Fahrer noch vor Eintreffen der Polizei die Unfallörtlichkeit. Er konnte im Rahmen der Unfallaufnahme an seiner Wohnanschrift, bzw. der Halteranschrift angetroffen werden. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und war leicht verletzt. Der Beifahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Da zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, welcher der beiden Insassen gefahren war, wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Die Aachener Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team nahm vor Ort den objektiven Unfallbefund auf.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell