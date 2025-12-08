Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in Aachen - Weiterfahrt 4-mal untersagt

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag (06.12.2025) haben Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes mit der Unterstützung von Einsatzkräften des Schwerpunktdienstes der Polizei Aachen Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Ein besonderer Fokus lag in diesem Einsatz auf Fahrzeugen der Tuning-, Raser- und Poser-Szene.

Die Kontrollen fanden in der Zeit zwischen 18 und 1 Uhr in der Nacht statt. In der Saarstraße und auf dem Hirschgraben richteten die Einsatzkräfte zum einen zwei feste Kontrollstellen ein, gleichzeitig waren sie aber auch mobil im Innenstadtbereich unterwegs.

Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 218 Personen in 159 Fahrzeugen. Bei vier Fahrzeugen untersagten sie sogar die Weiterfahrt:

Auf der Heinrichsallee fielen den Polizistinnen und Polizisten ein 19-Jähriger und sein Auto auf. Der junge Mann hatte keine Fahrerlaubnis, das Auto keine Zulassung. Am Fahrzeug waren zwar Kennzeichen angebracht, diese gehörten aber nicht zum Wagen und waren auch nicht auf diesen zugelassen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Für den jungen Mann endete die Fahrt dort. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung eingeleitet.

Bei der Kontrolle eines anderen Autofahrers in der Saarstraße fiel außerdem auf, dass die Eintragung der letzten Hauptuntersuchung in der Zulassungsbescheinigung gefälscht und auch die Plakette auf dem Kennzeichen verbotenerweise erneuert worden war. Auch er musste sein Auto stehen lassen und muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.

Ein 30-Jähriger Autofahrer wurde in der Peterstraße kontrolliert. Er war mit Frau und Kind unterwegs, aber nicht im Besitz eines Führerscheins. Auch er musste das Auto stehen lassen. Die Polizei Aachen ermittelt nun gegen ihn und gegen den Halter des Fahrzeugs, weil der 30-Jährige keinen Führerschein hat.

Zuletzt fuhr ein 18-Jähriger Autofahrer mit einem Mietwagen von der Peterstraße, über die Ursulinerstraße, den Büchel bis zur Nikolausstraße, wobei er mehrere Überholmanöver durchführte und trotz Fußgängerverkehrs teils stark beschleunigte. Die Polizistinnen und Polizisten unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem stellten sie das Fahrzeug zur Gefahrenabwehr sicher.

Im Laufe des Abends erhoben die Einsatzkräfte insgesamt 55 Verwarngelder und leiteten 7 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei Aachen wird immer wieder größer angelegte Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu stärken und Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmenden konsequent zu ahnden. (kg)

