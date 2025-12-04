Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Sachbeschädigung eines Fahrzeugs durch unbekannte Täter

Osthofen (ots)

Am 03.12.2025 wurde am Bahnhof in Osthofen in der Zeit zwischen 16:30-21:15 Uhr ein dort abgestellter PKW durch unbekannte Täter stark beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell