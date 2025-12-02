PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Dieseldiebstahl aus LKW

Eisenberg (ots)

Ein 50-jähriger LKW-Fahrer stellte sein Fahrzeug am Samstag, den 29.11.2025, gegen 15:30 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht der Römerstraße ab. Als der Fahrer am Montag, den 01.12.2025, gegen 06:25 Uhr, zu seinem LKW zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter die Tankdeckel gewaltsam geöffnet und die beiden Dieseltanks des Fahrzeugs entleert hatten. Insgesamt wurden rund 800 Liter Diesel entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.350 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

