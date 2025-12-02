Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Drei Verletzte durch Verkehrsunfall

Alzey (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem insg. drei Personen verletzt wurden kam es am heutigen Dienstag gegen 17:15 Uhr auf der L409 zwischen Alzey und Erbes-Büdesheim. Die Fahrerin eines Pkw bog hier aus einem Feldweg kommend nach rechts auf die L409 in Richtung Alzey ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw, welcher die L409 aus Richtung Erbes-Büdesheim kommend in Richtung Alzey befuhr. Sowohl die Fahrerin des einbiegenden, als auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges wurden durch den Unfall verletzt. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach ersten Erkenntnissen zogen sie sich zumindest keine schwerwiegenderen Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand außerdem Totalschaden. Die L409 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Alzey im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und auszuleuchten.

