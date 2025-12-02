PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Polizei ehrt Zivilcourage: Acht Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet

POL-PDWO: Worms - Polizei ehrt Zivilcourage: Acht Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet
  • Bild-Infos
  • Download

Worms (ots)

Die Polizeidirektion Worms hat heute acht Bürgerinnen und Bürger für besondere Zivilcourage ausgezeichnet. In drei unterschiedlichen Ereignissen hatten sie in hochkritischen Situationen nicht weggesehen, sondern entschlossen gehandelt. Die Ehrung fand in den Räumen der Polizeidirektion Worms statt und wurde von Polizeirat Nils Hammer, Leiter der Kriminalinspektion Worms, vorgenommen. Neben den Ausgezeichneten nahmen auch Angehörige sowie Vertreter der Presse an der Veranstaltung teil.

In seinem Grußwort betonte Hammer, Zivilcourage sei keine Selbstverständlichkeit. Sie beginne in dem Moment, in dem man nicht mehr Zuschauer bleibe, sondern Verantwortung übernehme - auch dann, wenn die Situation unübersichtlich oder belastend sei. Freiheit und Sicherheit lebten nicht allein von Gesetzen und staatlichen Institutionen, sondern von Menschen, die hinschauten und handelten, wenn andere in Not gerieten.

Die Auszeichnung bezieht sich auf drei Einsätze in der Region: Auf der L 408 bei Biebelnheim leisteten zwei Ersthelfer nach einem schweren Verkehrsunfall umgehend Hilfe, befreiten den nicht mehr ansprechbaren Fahrer aus dem brennenden Fahrzeug und führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durch. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann; das konsequente und emotional stark belastende Handeln der Helfer wurde als vorbildlich gewürdigt.

In Alzey verhinderten drei Passanten auf der Kaiserbrücke einen möglichen Suizid, indem sie eine Frau, die bereits über das Geländer gestiegen war, ansprachen, festhielten und bis zum Eintreffen der Polizei bei ihr blieben. Auf der Nibelungenbrücke in Worms griffen vier Männer ein, als sich eine Person hinter dem Brückengeländer befand und offenbar springen wollte. Sie zogen die Person gemeinsam mit erheblichem Kraftaufwand wieder auf die sichere Seite und hielten sie fest, bis die Polizei übernehmen konnte.

"Diese Beispiele machen deutlich, dass Sicherheit nicht nur Aufgabe der Polizei ist, sondern eine gemeinsame Verantwortung", erklärte Hammer. Zivilcourage bedeute nicht, sich kopflos in Gefahr zu bringen, sondern im Rahmen der eigenen Möglichkeiten hinzuschauen, Hilfe zu holen und zu handeln. Die Geehrten stünden stellvertretend für eine Haltung, die das Zusammenleben sicherer und menschlicher mache.

Die Polizeidirektion Worms dankt den ausgezeichneten Bürgerinnen und Bürgern ausdrücklich für ihren Mut und ihre Entschlossenheit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2005
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 17:40

    POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Eisenberg (ots) - Am Samstagabend, den 29.11.2025, ereignete sich gegen 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Personenschaden. Ein 35-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Sprinter vom Ostring aus kommend die Alte Eisenberger Straße in Richtung Ostlandstraße . Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Ostlandstraße in Richtung Alte Eisenberger Straße. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 17:38

    POL-PDWO: Orbis - Lkw-Unfall auf der K 19 - Fahrer unverletzt

    Orbis (ots) - Am Samstag, den 29.11.2025, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer mit einem Lkw, beladen mit Zuckerrüben, die Kreisstraße 19 aus Richtung Orbis kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer vermutlich infolge von Unachtsamkeit zu weit nach rechts, geriet mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den dortigen Straßengraben. Der Lkw kippte ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 17:36

    POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl von Kennzeichenschildern

    Eisenberg (ots) - Am Donnerstag, den 27.11.2025, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, parkte ein 66-jähriger Fahrzeughalter seinen Pkw, einen Opel Corsa, in der Alfred-Nobel-Straße. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter beide amtlichen Kennzeichenschilder des Fahrzeugs. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 Euro. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren