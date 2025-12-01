Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl von Kennzeichenschildern

Eisenberg (ots)

Am Donnerstag, den 27.11.2025, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, parkte ein 66-jähriger Fahrzeughalter seinen Pkw, einen Opel Corsa, in der Alfred-Nobel-Straße. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter beide amtlichen Kennzeichenschilder des Fahrzeugs. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

