POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eisenberg (ots)

Am Samstagabend, den 29.11.2025, ereignete sich gegen 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Personenschaden. Ein 35-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Sprinter vom Ostring aus kommend die Alte Eisenberger Straße in Richtung Ostlandstraße . Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Ostlandstraße in Richtung Alte Eisenberger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Sprinterfahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich, Alte Eisenberger Straße / Ostlandstraße, die von rechts kommende, bevorrechtigte Pkw-Fahrerin. Trotz eines Ausweichversuchs kollidierte der Sprinter mit dem Pkw der 21-Jährigen. In der Folge geriet der Sprinter ins Schleudern, kippte auf die Fahrerseite, streifte den Randstein einer Beet Umrandung und beschädigte zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Pkw der 21-Jährigen sowie der 35-jährige Sprinterfahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand jeweils leicht verletzt. Der Sprinter sowie der Pkw der Unfallgegnerin waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 36.000 Euro geschätzt.

