PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eisenberg (ots)

Am Samstagabend, den 29.11.2025, ereignete sich gegen 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Personenschaden. Ein 35-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Sprinter vom Ostring aus kommend die Alte Eisenberger Straße in Richtung Ostlandstraße . Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Ostlandstraße in Richtung Alte Eisenberger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Sprinterfahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich, Alte Eisenberger Straße / Ostlandstraße, die von rechts kommende, bevorrechtigte Pkw-Fahrerin. Trotz eines Ausweichversuchs kollidierte der Sprinter mit dem Pkw der 21-Jährigen. In der Folge geriet der Sprinter ins Schleudern, kippte auf die Fahrerseite, streifte den Randstein einer Beet Umrandung und beschädigte zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Pkw der 21-Jährigen sowie der 35-jährige Sprinterfahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand jeweils leicht verletzt. Der Sprinter sowie der Pkw der Unfallgegnerin waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 36.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 17:38

    POL-PDWO: Orbis - Lkw-Unfall auf der K 19 - Fahrer unverletzt

    Orbis (ots) - Am Samstag, den 29.11.2025, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer mit einem Lkw, beladen mit Zuckerrüben, die Kreisstraße 19 aus Richtung Orbis kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer vermutlich infolge von Unachtsamkeit zu weit nach rechts, geriet mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den dortigen Straßengraben. Der Lkw kippte ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 17:36

    POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl von Kennzeichenschildern

    Eisenberg (ots) - Am Donnerstag, den 27.11.2025, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, parkte ein 66-jähriger Fahrzeughalter seinen Pkw, einen Opel Corsa, in der Alfred-Nobel-Straße. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter beide amtlichen Kennzeichenschilder des Fahrzeugs. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 Euro. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren