Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Orbis - Lkw-Unfall auf der K 19 - Fahrer unverletzt

Orbis (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer mit einem Lkw, beladen mit Zuckerrüben, die Kreisstraße 19 aus Richtung Orbis kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer vermutlich infolge von Unachtsamkeit zu weit nach rechts, geriet mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den dortigen Straßengraben. Der Lkw kippte auf die Beifahrerseite und blieb dort liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 19 kurzzeitig voll gesperrt werden.

