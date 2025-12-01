PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Orbis - Lkw-Unfall auf der K 19 - Fahrer unverletzt

Orbis (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer mit einem Lkw, beladen mit Zuckerrüben, die Kreisstraße 19 aus Richtung Orbis kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer vermutlich infolge von Unachtsamkeit zu weit nach rechts, geriet mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den dortigen Straßengraben. Der Lkw kippte auf die Beifahrerseite und blieb dort liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 19 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

  • 01.12.2025 – 17:36

    POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl von Kennzeichenschildern

    Eisenberg (ots) - Am Donnerstag, den 27.11.2025, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, parkte ein 66-jähriger Fahrzeughalter seinen Pkw, einen Opel Corsa, in der Alfred-Nobel-Straße. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter beide amtlichen Kennzeichenschilder des Fahrzeugs. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 Euro. Wer ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:00

    POL-PDWO: Freimersheim - Unfall mit einer verletzten Person

    Freimersheim (ots) - Am Montagmorgen, 01.12.2025, kam es in der Hauptstraße in Freimersheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 33-Jährige kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter. Diesen hatte die Fahrerin aufgrund einer von innen beschlagener Frontscheibe und tiefstehender Sonne nicht gesehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden ...

    mehr
