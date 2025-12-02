Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gestohlener Porsche - Fluchtversuch der Tatverdächtigen - Warnschuss bei Festnahme

ASCHAFFENBURG (BY) U. WORMS (RP) (ots)

Am Montagabend (01.12.25) haben Einsatzkräfte der Aschaffenburger Polizei mutmaßliche Autodiebe festnehmen können. Die Tatverdächtigen hatten versucht zu flüchten. Bei der Festnahme ist es auch zur Abgabe eines Warnschusses gekommen. Verletzt wurde niemand.

Kontrolle eines gestohlen gemeldeten Fahrzeugs - Insassen flüchten

Der gestohlene Porsche Cayenne ist gegen 22:30 Uhr ins Visier der Polizeibeamten geraten. Bei der Anhaltung des Fahrzeugs im Bereich der Schönbornstraße / Weichertstraße durch zivile Einsatzkräfte der Polizei Aschaffenburg versuchten die vier Insassen zunächst zu Fuß zu flüchten. Den Aufforderungen, der sich deutlich erkennbar machenden Polizeibeamten, stehen zu bleiben, kamen die Männer nicht nach. Bei der Verfolgung griff ein Tatverdächtiger unvermittelt in seine Tasche, worauf ein verfolgender Polizeibeamter einen Warnschuss in die Luft abgab.

Die vier mutmaßlichen Autodiebe haben sich schließlich widerstandslos von den Polizeibeamten festnehmen lassen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Bei der Durchsuchung der vorläufig Festgenommenen haben die Einsatzkräfte Messer und auch Pfefferspray aufgefunden. Einer der Tatverdächtigen führte ein Messer mit sich, für das er eine waffenrechtliche Erlaubnis benötigt hätte. Die Gegenstände wurden, wie auch der gestohlene Porsche, sichergestellt.

Gestohlene Kennzeichen angebracht - Weitere Ermittlungen in Worms

Die ersten Ermittlungen hatten ergeben, dass der Porsche vor wenigen Tagen in Worms gestohlen worden war (siehe hierzu die Meldung vom 01.12.25, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/6170033).

Zum Zeitpunkt der Festnahme war der Pkw mit ebenfalls entwendeten Kennzeichen versehen.

Nach Absprache mit der für den Kfz-Diebstahl zuständigen Staatsanwaltschaft Mainz wurden die vier tatverdächtigen Heranwachsenden, allesamt mit Wohnsitz in Deutschland, nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Autodiebstahl werden von der Kriminalpolizei Worms und der Staatsanwaltschaft in Mainz geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell