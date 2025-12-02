PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gestohlener Porsche - Fluchtversuch der Tatverdächtigen - Warnschuss bei Festnahme

ASCHAFFENBURG (BY) U. WORMS (RP) (ots)

Am Montagabend (01.12.25) haben Einsatzkräfte der Aschaffenburger Polizei mutmaßliche Autodiebe festnehmen können. Die Tatverdächtigen hatten versucht zu flüchten. Bei der Festnahme ist es auch zur Abgabe eines Warnschusses gekommen. Verletzt wurde niemand.

Kontrolle eines gestohlen gemeldeten Fahrzeugs - Insassen flüchten

Der gestohlene Porsche Cayenne ist gegen 22:30 Uhr ins Visier der Polizeibeamten geraten. Bei der Anhaltung des Fahrzeugs im Bereich der Schönbornstraße / Weichertstraße durch zivile Einsatzkräfte der Polizei Aschaffenburg versuchten die vier Insassen zunächst zu Fuß zu flüchten. Den Aufforderungen, der sich deutlich erkennbar machenden Polizeibeamten, stehen zu bleiben, kamen die Männer nicht nach. Bei der Verfolgung griff ein Tatverdächtiger unvermittelt in seine Tasche, worauf ein verfolgender Polizeibeamter einen Warnschuss in die Luft abgab.

Die vier mutmaßlichen Autodiebe haben sich schließlich widerstandslos von den Polizeibeamten festnehmen lassen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Bei der Durchsuchung der vorläufig Festgenommenen haben die Einsatzkräfte Messer und auch Pfefferspray aufgefunden. Einer der Tatverdächtigen führte ein Messer mit sich, für das er eine waffenrechtliche Erlaubnis benötigt hätte. Die Gegenstände wurden, wie auch der gestohlene Porsche, sichergestellt.

Gestohlene Kennzeichen angebracht - Weitere Ermittlungen in Worms

Die ersten Ermittlungen hatten ergeben, dass der Porsche vor wenigen Tagen in Worms gestohlen worden war (siehe hierzu die Meldung vom 01.12.25, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/6170033).

Zum Zeitpunkt der Festnahme war der Pkw mit ebenfalls entwendeten Kennzeichen versehen.

Nach Absprache mit der für den Kfz-Diebstahl zuständigen Staatsanwaltschaft Mainz wurden die vier tatverdächtigen Heranwachsenden, allesamt mit Wohnsitz in Deutschland, nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Autodiebstahl werden von der Kriminalpolizei Worms und der Staatsanwaltschaft in Mainz geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2005
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 16:13

    POL-PDWO: Eisenberg - Dieseldiebstahl aus LKW

    Eisenberg (ots) - Ein 50-jähriger LKW-Fahrer stellte sein Fahrzeug am Samstag, den 29.11.2025, gegen 15:30 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht der Römerstraße ab. Als der Fahrer am Montag, den 01.12.2025, gegen 06:25 Uhr, zu seinem LKW zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter die Tankdeckel gewaltsam geöffnet und die beiden Dieseltanks des Fahrzeugs entleert hatten. Insgesamt wurden rund 800 Liter ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 17:40

    POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Eisenberg (ots) - Am Samstagabend, den 29.11.2025, ereignete sich gegen 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Personenschaden. Ein 35-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Sprinter vom Ostring aus kommend die Alte Eisenberger Straße in Richtung Ostlandstraße . Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Ostlandstraße in Richtung Alte Eisenberger Straße. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren