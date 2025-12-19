Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Über Balkone in Wohnungen gelangt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Mannheim: Über Balkone in Wohnungen gelangt - Zeugenaufruf Am Donnerstag wurde in mehrere Wohnungen im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt eingebrochen.

Der Taten verdächtigt werden mindestens zwei männliche Personen, die circa 180 bis 185 cm groß sind. Sie sollen jeweils sportliche Oberbekleidung oder Arbeitskleidung sowie eine helle Sturmhaube getragen haben.

Es wurde sich im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen aus zwei unterschiedlichen Mehrparteienhäusern im Rindenweg verschafft.

Außerdem wurde in der Zeit von 06:30 Uhr bis 20:10 Uhr in vier Wohnungen unterschiedlicher Mehrparteienhäuser im Glücksburger Weg eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sind die unbekannten Personen zunächst auf die jeweiligen Balkone der Wohnungen geklettert und haben anschließend entweder eine Tür oder ein Fenster aufgehebelt, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Im Inneren der Wohnungen wurden neben den Zimmern auch sämtliche Möbelstücke nach Diebesgut durchsucht.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bekannt ist jedoch, dass aus den Wohnungen unterschiedliche Schmuckgegenstände sowie Bargeld entwendet wurden.

Die laufenden Ermittlungen werden vom Fachbereich für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell