POL-W: W Familienstreit eskaliert - Mann verletzt
Wuppertal (ots)
Gestern Abend (12.02.2026, 18:40 Uhr) kam es auf einem Parkplatz an der Bredde zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nachdem zwei Brüder (38, 44) in Streit gerieten, versetzte der 38-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen dem Älteren einen Hieb mit einem Holzknüppel auf den Kopf. Anschließend flüchteten Beide vom Tatort, konnten von Polizeibeamten jedoch noch in der Nähe angetroffen werden. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell