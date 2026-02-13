PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Familienstreit eskaliert - Mann verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (12.02.2026, 18:40 Uhr) kam es auf einem Parkplatz an 
der Bredde zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nachdem zwei Brüder (38, 44) in Streit gerieten, versetzte der 
38-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen dem Älteren einen Hieb mit 
einem Holzknüppel auf den Kopf.

Anschließend flüchteten Beide vom Tatort, konnten von Polizeibeamten 
jedoch noch in der Nähe angetroffen werden.

Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

