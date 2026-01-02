Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Zeugenaufruf - Regionalzug beworfen
Grimmen, Stralsund (ots)
Am Silvesterabend (31.12.2025) wurde ein Regionalzug in Grimmen, mit noch unbekannten Gegenständen, beworfen. An drei Waggons kam es zu erheblichen Beschädigungen. Reisende wurden nicht verletzt. Zu Zugverspätungen ist es nicht gekommen.
Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn teilte der Bundespolizei mit, dass ein Reisezug gegen 19:30 Uhr während der Fahrt von Neustrelitz nach Stralsund mit Gegenständen beworfen worden ist.
Ein Fahrgast konnte gegenüber Bundespolizisten den Angriff auf den Reisezug bestätigen. Infolge dessen wurden drei Scheiben der Regionalbahn zerstört. Zum Glück gelangten keine Gegenstände oder Splitter ins Waggoninnere, sodass Personen unverletzt blieben.
Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Angriff auf den Zug zwischen der Kleingartenanlage "Am Schwimmbad" und der Kirschallee in Grimmen stattgefunden. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.
In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei insbesondere den jungen Mann aus dem Regionalzug, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28432-0 oder per E-Mail (bpoli.stralsund@polizei.bund.de) zu melden.
Auch andere Personen, die Angaben zum Vorfall oder möglichen Verursachern machen können, werden gebeten sich mit der Bundespolizei oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
