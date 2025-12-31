Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Personenzug kollidiert mit Einkaufwagen

Grimmen, Stralsund (ots)

Am Abend des 30.12.2025 ereignete sich in Grimmen ein Bahnbetriebsunfall. Infolge dessen kam es zu Zugverspätungen. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 20:40 Uhr wurde die Bundespolizei in Stralsund von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über die Kollision eines Regionalexpresses mit einem Einkaufwagen informiert. Auf der Bahnstrecke von Neustrelitz nach Stralsund ereignete sich der Unfall bei Bahnkilometer 200,6 auf Höhe der Stadt Grimmen.

Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den Zusammenstoß, mit dem mittig im Gleis stehenden Einkaufswagen, nicht verhindern. Der Reisezug kam erst 200 Meter hinter dem Hindernis zum Stehen. Durch Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen konnte der Einkaufswagen, welcher sich unter dem Zug verklemmt hatte, geborgen werden.

Trotz Beschädigungen konnte der Regionalzug mit seinen 30 unverletzten Reisenden seine Fahrt gegen 22:25 Uhr nach Stralsund fortsetzen. Heute wird die Wageneinheit für eine genauere Untersuchung in ein Bahnwerk überführt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zu weiteren Zugausfällen kam es nicht.

Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Vorfall oder möglichen Verursachern machen kann, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28432-0 oder per E-Mail (bpoli.stralsund@polizei.bund.de) zu melden. Ferner nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell