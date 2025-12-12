PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Verbotene Waffen in Reisezügen beschlagnahmt

Stralsund, Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Donnerstag (11.12.2025) wurden durch Bundespolizisten in Regionalzügen auf der Bahnstrecke Stralsund - Rostock mehrere verbotene Waffen beschlagnahmt.

Bei der Überprüfung eines 19-jährigen Mannes in den frühen Nachmittagsstunden wurde ein beidseitig geschliffenes Springmesser festgestellt. Zudem führte der Deutsche geringe Mengen an Betäubungsmitteln, darunter auch Amphetamine, mit sich. Bei dem bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann, gegen den zudem aufgrund eines anderen Delikts gerichtliche Auflagen bestanden, wurden alle aufgefunden Gegenstände beschlagnahmt. Zudem wurden gegen ihn Strafverfahren nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.

Am späteren Nachmittag wurde in einem anderen Reisezug auf der gleichen Bahnstrecke ein 17-jährigen Deutscher kontrolliert, der einen Schlagring bei sich hatte. Auch der Schlagring ist nach dem Waffengesetz eine verbotene Waffe, wofür sich der Jugendliche im Nachgang verantworten muss. Natürlich wurde auch dieser Gegenstand von den Bundespolizisten beschlagnahmt.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin, dass im Fernreiseverkehr das Mitführen von Messern jeglicher Art verboten ist. Somit werden auch zukünftig stichprobenartige Kontrollen auf unterschiedlichen Bahnhöfen mit Fernreiseverkehr stattfinden.

Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecher
Hartmut Fritsche
Telefon: 03831 28432 - 0
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren