Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Bundespolizei nehmen gesuchten Jugendlichen fest
Ralswiek, Stralsund, Magdeburg (ots)
Samstag (06.12.25) führten Bundespolizisten auf der Insel Rügen im Bereich der Ortslage Ralswiek grenzpolizeiliche Kontrollen durch. Dabei wurde ein Beifahrer eines Pkws kontrolliert und anschließend festgenommen.
Gegen den 18-jährigen Jugendlichen bestand ein Haftbefehl aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichtes Magdeburg und es lagen zwei weitere Fahndungsausschreibungen vor.
Der junge Mann ist verdächtig, im Oktober 2025, an einem schweren Raub beteiligt gewesen zu sein. Zur Festnahme trug der Heranwachsende die gleichen persönlichen Sachen wie auch am Tag der Tat.
Für den 18-Jährigen ging es direkt in den Gewahrsam der Bundespolizeiinspektion Stralsund. Nach richterlicher Vorführung Sonntagvormittag (07.12.25) am Amtsgericht Stralsund entschied der Richter auf den weiteren Verbleib des Mannes in der Justizvollzugsanstalt. Durch die Bundespolizisten wurde dieser in den Nachmittagsstunden übergeben.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell