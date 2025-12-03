PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Geldstrafe gezahlt - Mann muss sich erneut verantworten

Stralsund, Richtenberg (ots)

Am Dienstagabend (02.12.25) wurde der Fahrzeugführer eines PKWs durch Bundespolizisten in der Ortslage Richtenberg angehalten, kontrolliert und anschließend festgenommen. Gegen den 31-Jährigen Deutschen lag ein Haftbefehl vor.

Im Januar 2025 hatte das Amtsgericht Greifswald den Rostocker wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe verurteilt. Im Falle einer Nichtzahlung des Gesamtbetrages von 560 Euro ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen angedroht.

Zwar konnte der Rostocker die Geldstrafe bezahlen, musste aber zu Fuß seinen Heimweg antreten. In der Kontrolle stellten die Beamten zusätzlich fest, dass sein Fahrzeug zur Entstempelung der Kennzeichen, wegen fehlender Fahrzeughaftpflichtversicherung ausgeschrieben war. Die hinzugezogenen Landespolizei entwertete die Kennzeichen und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Nun muss sich der Mann wegen Führen eines Fahrzeuges ohne Haftpflichtversicherung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecherin
Uta Bluhm
Telefon: 03831 28432 - 106
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stralsund
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stralsund
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 07:25

    BPOL-HST: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

    Stralsund (ots) - Am Donnerstag (27.11.2025) wurde ein Mann durch Bundespolizisten auf dem Stralsunder Hauptbahnhof festgenommen. Der 41-jährige Deutsche wurde gleich zweimal durch die Staatsanwaltschaft Stralsund gesucht. Im Juli 2024 hatte ihn das Amtsgericht Stralsund wegen Beleidigung und vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 32 Tagen verurteilt. Der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:43

    BPOL-HST: Aus dem Reisezug in die Abschiebehaft

    Stralsund, Ribnitz-Damgarten (ots) - Am Montag (24.11.2025) nahmen Bundespolizisten im Regionalexpress einen marokkanischen Staatsangehörigen fest, welcher sich in Deutschland unerlaubt aufhält. Der 22-Jährige wurde nachmittags im Reisezug von Stralsund nach Rostock von der Bundespolizei kontrolliert und konnte keine gültigen Dokumente vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab zudem eine Fahndungsnotierung der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:16

    BPOL-HST: Bundespolizisten nehmen einen Waffenfreak seine gefährlichen Gegenstände ab

    Stralsund (ots) - Gestern Abend (20.11.25) kontrollierten Bundespolizisten einen 44-jährigen Deutschen am Stralsunder Hauptbahnhof, der überraschend viele Waffen mit sich führte. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde bekannt, dass der Mann bereits wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz in Erscheinung getreten ist. Auf Nachfrage gab der Reisende aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren