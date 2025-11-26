Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Aus dem Reisezug in die Abschiebehaft

Stralsund, Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Montag (24.11.2025) nahmen Bundespolizisten im Regionalexpress einen marokkanischen Staatsangehörigen fest, welcher sich in Deutschland unerlaubt aufhält.

Der 22-Jährige wurde nachmittags im Reisezug von Stralsund nach Rostock von der Bundespolizei kontrolliert und konnte keine gültigen Dokumente vorlegen.

Die Überprüfung des Mannes ergab zudem eine Fahndungsnotierung der Niederlande vom März dieses Jahres, aufgrund dessen der Marokkaner das Land freiwillig verlassen sollte. Ferner wurde er durch die Ausländerbehörde Magdeburg aufgrund einer Ausweisungsverfügung seit August 2025 gesucht.

Die Nacht verbrachte der junge Mann in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei, bevor am Dienstag (25.11.2025) der Antrag auf Abschiebehaft am Amtsgericht Stralsund richterlich bestätigt wurde.

Danach wurde der Marokkaner durch Bundespolizisten in eine Abschiebehafteinrichtung überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell