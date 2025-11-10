Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Schwarzfahrer verhaftet
Stralsund, Ribnitz-Damgarten (ots)
Montagmittag (10.11.2025) verhaften Bundespolizisten einen 31-jährigen Deutschen, der zum wiederholten Male keinen Fahrschein vorweisen konnte.
Der Mann war im Regionalexpress von Stralsund nach Rostock ohne Fahrkarte unterwegs. Bei der Kontrolle der Personalien durch die Bundespolizei wurde festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Stade gesucht wird.
Das Amtsgericht Ottendorf hatte den Mann Anfang dieses Jahres wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1.350 Euro verurteilt. Im Falle der Nichtzahlung waren 45 Tage Freiheitsstrafe angedroht.
Da sich der Verurteilte der ergangenen Ladung zum Strafantritt nicht stellte, wurde er im September 2025 zur Fahndung ausgeschrieben.
Ferner wurde der Mann wegen des Erschleichens von Leistungen in einem weiteren Verfahren aus dem Jahr 2024 von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht. Bereits seit 2023 war der Beschuldigte mehrfach wegen des gleichen Deliktes polizeilich in Erscheinung getreten.
Der aus Niedersachsen stammende Mann verfügte nicht über die geforderten Barmittel und wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Zudem wurde gegen ihn ein neues Strafverfahren eingeleitet - wieder wegen des Erschleichens von Leistungen.
