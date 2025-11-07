Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Gefährliche Fundsache abgegeben - Sicherstellung einer Waffe

Stralsund (ots)

Gestern Abend (06.11.25) staunten die Beamten nicht schlecht, als sie eine Gürteltasche in Empfang nahmen. Bei der Überprüfung fanden sie nicht nur ein Personalausweis, sondern auch ein geladenes Pfeilabschussgerät samt zusätzlichen Pfeilen.

Der Fund wurde durch die Kundenbetreuer der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG) an die Bundespolizei am Bahnhof Stralsund übergeben, nachdem der 31-jährige Besitzer die Tasche bei der ODEG als vermisst gemeldet hatte.

Bei der Überprüfung durch die Bundespolizisten wurde festgestellt, dass es sich bei dem Pfeilabschussgerät um ein waffenähnlichen Gegenstand nach dem Feststellungsbescheid des Bundeskriminalamts handelt. Für das Führen eines solchen Geräts ist ein kleiner Waffenschein erforderlich. Da der Stralsunder diese Voraussetzungen nicht erfüllte, wurde das Pfeilabschussgerät samt Pfeilen sichergestellt.

Der Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt verantworten.

