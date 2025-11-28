Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Stralsund (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) wurde ein Mann durch Bundespolizisten auf dem Stralsunder Hauptbahnhof festgenommen. Der 41-jährige Deutsche wurde gleich zweimal durch die Staatsanwaltschaft Stralsund gesucht.

Im Juli 2024 hatte ihn das Amtsgericht Stralsund wegen Beleidigung und vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 32 Tagen verurteilt.

Der Mann aus Vorpommern kam seiner Strafe nicht nach. Somit wurde von der hiesigen Staatsanwaltschaft vor einem Monat Haftbefehl erlassen.

Zudem bestand seit September dieses Jahres eine weitere Fahndungsnotierung der Stralsunder Staatsanwaltschaft aufgrund eines anderen Deliktes.

Der Mann verfügte nicht über die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 1.100 Euro und wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

