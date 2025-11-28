PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Stralsund (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) wurde ein Mann durch Bundespolizisten auf dem Stralsunder Hauptbahnhof festgenommen. Der 41-jährige Deutsche wurde gleich zweimal durch die Staatsanwaltschaft Stralsund gesucht.

Im Juli 2024 hatte ihn das Amtsgericht Stralsund wegen Beleidigung und vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 32 Tagen verurteilt.

Der Mann aus Vorpommern kam seiner Strafe nicht nach. Somit wurde von der hiesigen Staatsanwaltschaft vor einem Monat Haftbefehl erlassen.

Zudem bestand seit September dieses Jahres eine weitere Fahndungsnotierung der Stralsunder Staatsanwaltschaft aufgrund eines anderen Deliktes.

Der Mann verfügte nicht über die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 1.100 Euro und wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecher
Hartmut Fritsche
Telefon: 03831 28432 - 105
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stralsund
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stralsund
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 09:43

    BPOL-HST: Aus dem Reisezug in die Abschiebehaft

    Stralsund, Ribnitz-Damgarten (ots) - Am Montag (24.11.2025) nahmen Bundespolizisten im Regionalexpress einen marokkanischen Staatsangehörigen fest, welcher sich in Deutschland unerlaubt aufhält. Der 22-Jährige wurde nachmittags im Reisezug von Stralsund nach Rostock von der Bundespolizei kontrolliert und konnte keine gültigen Dokumente vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab zudem eine Fahndungsnotierung der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:16

    BPOL-HST: Bundespolizisten nehmen einen Waffenfreak seine gefährlichen Gegenstände ab

    Stralsund (ots) - Gestern Abend (20.11.25) kontrollierten Bundespolizisten einen 44-jährigen Deutschen am Stralsunder Hauptbahnhof, der überraschend viele Waffen mit sich führte. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde bekannt, dass der Mann bereits wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz in Erscheinung getreten ist. Auf Nachfrage gab der Reisende aus ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:37

    BPOL-HST: Schwarzfahrer verhaftet

    Stralsund, Ribnitz-Damgarten (ots) - Montagmittag (10.11.2025) verhaften Bundespolizisten einen 31-jährigen Deutschen, der zum wiederholten Male keinen Fahrschein vorweisen konnte. Der Mann war im Regionalexpress von Stralsund nach Rostock ohne Fahrkarte unterwegs. Bei der Kontrolle der Personalien durch die Bundespolizei wurde festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Stade gesucht wird. Das Amtsgericht Ottendorf hatte den Mann Anfang dieses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren