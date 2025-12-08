PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei stellt Softairwaffen - Sturmgewehr - sicher
  • Bild-Infos
  • Download

Lindholz, Grimmen, Stralsund (ots)

Gestern Abend (07.12.25) gegen 22:45 Uhr stellten Bundespolizisten auf der BAB 20 am Parkplatz Lindholz in einem PKW mit dänischen Kennzeichen Softairwaffen und Pyrotechnik sicher. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges entdeckten die Beamten auf den hinteren Sitzen eine offene Transportkiste im Military Look. In dieser lagen zwei Gewehre. Nach erster Prüfung erkannten die Beamten, dass es sich hierbei um Nachbildungen von Sturmgewehren ohne Prüfzeichen handelte. Beide Waffen sind als Vollautomaten einzustufen und werden elektrisch über einen Akku betrieben. Eine der Waffen war zudem mit einem gefüllten Magazin geladen. Auf Nachfrage gaben die 25-jährigen litauischen Staatsangehörige an, dass sie auf dem Weg nach Dänemark zu einer Special Event Veranstaltung mit Softairwaffen sind. Darüber hinaus führten sie Pyrotechnik der Kategorie F3 mit. Auch hierfür hatten die Männer keine Erlaubnis. Neben den täuschen echten Sturmgewehren, wurden diverse Böller und eine pyrotechnische Granate sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Männer ihre Weiterreise ohne ihre Gegenstände fortsetzen und müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecherin
Uta Bluhm
Telefon: 03831 28432 - 106
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren