Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei stellt Softairwaffen - Sturmgewehr - sicher

Bild-Infos

Download

Lindholz, Grimmen, Stralsund (ots)

Gestern Abend (07.12.25) gegen 22:45 Uhr stellten Bundespolizisten auf der BAB 20 am Parkplatz Lindholz in einem PKW mit dänischen Kennzeichen Softairwaffen und Pyrotechnik sicher. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges entdeckten die Beamten auf den hinteren Sitzen eine offene Transportkiste im Military Look. In dieser lagen zwei Gewehre. Nach erster Prüfung erkannten die Beamten, dass es sich hierbei um Nachbildungen von Sturmgewehren ohne Prüfzeichen handelte. Beide Waffen sind als Vollautomaten einzustufen und werden elektrisch über einen Akku betrieben. Eine der Waffen war zudem mit einem gefüllten Magazin geladen. Auf Nachfrage gaben die 25-jährigen litauischen Staatsangehörige an, dass sie auf dem Weg nach Dänemark zu einer Special Event Veranstaltung mit Softairwaffen sind. Darüber hinaus führten sie Pyrotechnik der Kategorie F3 mit. Auch hierfür hatten die Männer keine Erlaubnis. Neben den täuschen echten Sturmgewehren, wurden diverse Böller und eine pyrotechnische Granate sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Männer ihre Weiterreise ohne ihre Gegenstände fortsetzen und müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell