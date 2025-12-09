POL-WI-KvD: +++Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Wiesbaden, Hauptbahnhof Dienstag, 09.12.2025, 18:44 Uhr

(eh) Am frühen Dienstagabend kam es am Hauptbahnhof zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei der eine Person schwer verletzt wurde.

Der nach Zeugenaussagen stark alkoholisierte Fußgänger versuchte einen bereits mit geschlossenen Türen anfahrenden Gelenkbus zu betreten. Der Fußgänger kommt zu Sturz, infolge wird das Bein von dem Linienbus überrollt und der Fußgänger wenige Meter mitgezogen. Der Busfahrer bemerkte den Unfall zunächst nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Fußgänger wurde durch den Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, es besteht keine Lebensgefahr.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Unfallort durch einen Gutachter aufgesucht, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

