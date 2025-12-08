PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++47-jährige Frau aus Mainz-Kostheim vermisst+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

08.12.2025, 21:00 Uhr

(jul) Seit Montagmorgen wird die 47-jährige Roshini Wendt aus Wiesbaden vermisst.

Die 47-Jährige verließ am frühen Montagmorgen gegen 05:00 Uhr ihre Wohnung in der Waldhofstraße im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim und kehrte bislang nicht zurück. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Vermutlich hält sie sich in Mainz oder Wiesbaden auf.

Sie ist ca. 160 cm groß, wiegt ca. 60 kg und hat lange dunkelbraune Haare. die 47-Jährige ist bekleidet mit einer blauen Winterjacke und trägt einen beige- und rotenfarbenden Schal.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240, sowie jede andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

