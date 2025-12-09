Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall+++

Wiesbaden (ots)

Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, Hegelstraße, Dienstag, 09.12.2025, 14:53 Uhr

(eh) Im Bereich einer Baustelle in der Hegelstraße in Wiesbaden, kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem führerlosen Lkw. Gegen 14:55 Uhr wurde gemeldet, dass sich ein auf einer Baustelle abgestellter Lkw selbständig in Bewegung gesetzt und dabei eine Person erfasst hat. Das Fahrzeug stand auf abschüssigem Gelände; nach ersten Erkenntnissen war die Handbremse nicht angezogen. Aufgrund des Gefälles rollte das Fahrzeug zunächst langsam an und beschleunigte weiter. Erst nach einer Kollision mit mehreren geparkten Fahrzeugen kam der Lkw zum Stillstand. Die schwerverletze Person wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf weitere Verletzte liegen derzeit nicht vor. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Unfallort durch einen Gutachter aufgesucht, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell