Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Fahndungserfolg - International gesuchter Straftäter verhaftet

Stralsund, Bergen (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) verhafteten Bundespolizisten einen polnischen Staatsangehörigen, der per europäischem Haftbefehl gesucht wurde.

Bundespolizisten kontrollierten den 25-Jährigen gestern Mittag im Regionalexpress von Stralsund nach Bergen auf Rügen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung nach Polen ausgeschrieben ist.

Im November 2024 hatte ein polnisches Gericht den Beschuldigten aufgrund von diversen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Da der Verurteilte seine Haftstrafe nicht antrat, veranlasste die polnische Behörde eine internationale Fahndung.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann im Zug und brachten ihn zur weiteren Bearbeitung in die Bundespolizeiinspektion Stralsund. Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Rostock, führten die Beamten den Polen heute Vormittag (19.02.2025) dem Amtsgericht Bergen zur Entscheidung über die Fortdauer der Freiheitsentziehung vor. Nach richterlicher Entscheidung wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Behörden in Polen wurden über die Verhaftung unterrichtet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell