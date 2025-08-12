PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Carport brennt aus - hoher Sachschaden

Dranske / Lancken (ots)

Am gestrigen Montag, dem 11. August 2025, wurde die Polizei gegen 11:15 Uhr von der integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über einen Brand eines Carports in Lancken informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch bislang unbekannte Täter unter einem Carport gelagertes Kaminholz in Brand gesetzt. Der Carport brannte in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der Kriminaldauerdienst und ein Brandursachenermittler kamen zum Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

