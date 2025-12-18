LPI-GTH: Diebstahl

Gotha (ots) - Gestern Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkparkplatz in der Reinhardsbrunner Straße. Ein 74-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr den Parkplatz und übersah dabei offenbar einen 65 Jahre alten Mann. Es kam zur Kollision der beiden, sodass der 65-Jährige zu Fall kam. Der Mann wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

