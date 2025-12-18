LPI-GTH: Diebstahl
Eisenach (ots)
Von der Außenverkaufsfläche eines Bekleidungsgeschäftes in der Johannisstraße entwendete zwei unbekannte männliche Personen gestern gewaltsam mehrere Jacken im Wert von ungefähr 200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15.35 Uhr und 15.40 Uhr. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: - ca. 30 Jahre alt - dunkle Hautfarbe - ca. 170cm - dunkle Kleidung Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0327749/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell