Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl

Eisenach (ots)

Von der Außenverkaufsfläche eines Bekleidungsgeschäftes in der 
Johannisstraße entwendete zwei unbekannte männliche Personen gestern 
gewaltsam mehrere Jacken im Wert von ungefähr 200 Euro. Die Tat 
ereignete sich in der Zeit zwischen 15.35 Uhr und 15.40 Uhr. Die 
Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:
- ca. 30 Jahre alt
- dunkle Hautfarbe
- ca. 170cm
- dunkle Kleidung
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 
(Bezugsnummer: 0327749/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

