PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Übersehen

Gotha (ots)

Gestern Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkparkplatz in der Reinhardsbrunner Straße. Ein 74-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr den Parkplatz und übersah dabei offenbar einen 65 Jahre alten Mann. Es kam zur Kollision der beiden, sodass der 65-Jährige zu Fall kam. Der Mann wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 32-jähriger Fahrer eines Daimler wurde gestern Mittag in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 32-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:30

    LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

    Arnstadt (ots) - In mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der B.-Brecht-Straße drangen Unbekannte gewaltsam ein. In der weiteren Folge entwendeten der oder die Täter unter anderem diverse Angeln sowie Getränke. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von knapp 1.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 05.20 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0327237/2025) entgegen. (jd) ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

    Ilmenau (ots) - Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr in den späten Stunden des gestrigen Abends die Straße "Am Vogelherd" in Richtung der im Bereich befindlichen Tankstelle. An der Kreuzung zur Bücheloher Straße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Fahrer eines VW, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 53-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren