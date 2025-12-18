LPI-GTH: Übersehen
Gotha (ots)
Gestern Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkparkplatz in der Reinhardsbrunner Straße. Ein 74-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr den Parkplatz und übersah dabei offenbar einen 65 Jahre alten Mann. Es kam zur Kollision der beiden, sodass der 65-Jährige zu Fall kam. Der Mann wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)
