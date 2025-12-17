Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Arnstadt (ots)

In mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der B.-Brecht-Straße drangen Unbekannte gewaltsam ein. In der weiteren Folge entwendeten der oder die Täter unter anderem diverse Angeln sowie Getränke. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von knapp 1.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 05.20 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0327237/2025) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell