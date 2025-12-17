PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Schönau (Hörsel)/Kälberfeld (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend fuhren ein 66-jähriger Fahrer eines Skoda sowie eine 55-jährige Renault-Fahrerin von Schönau in Richtung Kälberfeld. Im Bereich der Dorfstraße ordnete sich der Skoda-Fahrer offenbar auf der Linksabbiegerspur ein. Als die 55-Jährige den Pkw passieren wollte, bog der 66-Jährige nach rechts ab und kollidierte folglich mit dem Renault. Durch den Zusammenstoß kollidierte der Renault anschließend mit einer Hauswand. Die 55-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

    Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus in der Kasseler Straße. Von dort entwendeten der oder die Täter unter anderem mehrere Stromverteilerkästen. Das Beutegut hat einen Gesamtwert in Höhe von circa 35.000 Euro. Die tat wurde in der Zeit zwischen dem 13. Dezember, 12.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:26

    LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

    Gotha (ots) - Seit vorgestern suchte die Polizei öffentlich nach einer Unbekannten infolge eines Körperverletzungsdeliktes in einem Einkaufsmarkt in der Gartenstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte eine 33-Jährige bekannt gemacht werden. Gegen sie wurde ein Verfahren eingeleitet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor, diese dürfen nicht mehr verwendet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren