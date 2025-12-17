Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Schönau (Hörsel)/Kälberfeld (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend fuhren ein 66-jähriger Fahrer eines Skoda sowie eine 55-jährige Renault-Fahrerin von Schönau in Richtung Kälberfeld. Im Bereich der Dorfstraße ordnete sich der Skoda-Fahrer offenbar auf der Linksabbiegerspur ein. Als die 55-Jährige den Pkw passieren wollte, bog der 66-Jährige nach rechts ab und kollidierte folglich mit dem Renault. Durch den Zusammenstoß kollidierte der Renault anschließend mit einer Hauswand. Die 55-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell