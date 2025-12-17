Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus in der Kasseler Straße. Von dort entwendeten der oder die Täter unter anderem mehrere Stromverteilerkästen. Das Beutegut hat einen Gesamtwert in Höhe von circa 35.000 Euro. Die tat wurde in der Zeit zwischen dem 13. Dezember, 12.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0326560/2025) entgegen. (jd)

