Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus in der Kasseler Straße. Von dort entwendeten der oder die Täter unter anderem mehrere Stromverteilerkästen. Das Beutegut hat einen Gesamtwert in Höhe von circa 35.000 Euro. Die tat wurde in der Zeit zwischen dem 13. Dezember, 12.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0326560/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

