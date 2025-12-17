LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung
Gotha (ots)
Seit vorgestern suchte die Polizei öffentlich nach einer Unbekannten infolge eines Körperverletzungsdeliktes in einem Einkaufsmarkt in der Gartenstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte eine 33-Jährige bekannt gemacht werden. Gegen sie wurde ein Verfahren eingeleitet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor, diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd)
