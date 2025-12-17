PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Gotha (ots)

Seit vorgestern suchte die Polizei öffentlich nach einer Unbekannten infolge eines Körperverletzungsdeliktes in einem Einkaufsmarkt in der Gartenstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte eine 33-Jährige bekannt gemacht werden. Gegen sie wurde ein Verfahren eingeleitet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor, diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
