Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 56-Jährigen

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 56-Jährigen
  • Bild-Infos
  • Download

Ilm-Kreis (ots)

Seit 10. Dezember sucht die Polizei nach dem vermissten 56-jährigen 
Thomas Schneider aus Ichtershausen. Letztmalig gesehen wurde der 
Vermisste im April 2025 und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.
Herr Schneider kann wie folgt beschrieben werden:
-        scheinbares Alter ca. 60 Jahre
-       ca. 185cm groß
-       schlank, ca. 70kg
-       blaue Augen
-       dunkelblonde Haare
-       Schneidezahn unten fehlt.
Wer hat die vermisste Person seit April 2025 gesehen oder kann 
Angaben zu seinem Aufenthaltsort tätigen? Zeugenhinweise nimmt die 
Polizei Ilmenau unter 03677-601124 oder jede andere 
Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0321139/2025 
entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung 
der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

