Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 56-Jährigen

Ilm-Kreis (ots)

Seit 10. Dezember sucht die Polizei nach dem vermissten 56-jährigen Thomas Schneider aus Ichtershausen. Letztmalig gesehen wurde der Vermisste im April 2025 und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Herr Schneider kann wie folgt beschrieben werden: - scheinbares Alter ca. 60 Jahre - ca. 185cm groß - schlank, ca. 70kg - blaue Augen - dunkelblonde Haare - Schneidezahn unten fehlt. Wer hat die vermisste Person seit April 2025 gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort tätigen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0321139/2025 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell