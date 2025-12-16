LPI-GTH: Frontalzusammenstoß
Gotha (ots)
Ein 50-jähriger Opel-Fahrer befuhr heute Morgen die Enckestraße in Richtung Europa-Kreuzung und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden BMW eines 45-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch der 45-Jährige sowie ein mitfahrendes Kleinkind im Alter von 2 Jahren verletzt wurden. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell