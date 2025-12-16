Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß

Gotha (ots)

Ein 50-jähriger Opel-Fahrer befuhr heute Morgen die Enckestraße in Richtung Europa-Kreuzung und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden BMW eines 45-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch der 45-Jährige sowie ein mitfahrendes Kleinkind im Alter von 2 Jahren verletzt wurden. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

