LPI-GTH: Sachschaden verursacht
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen beabsichtigten gewaltsam in eine Werkstatt eines Lebenshilfewerkes im Gewerbepark "Am Wald" einzudringen. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und ließen folglich von ihrem Vorhaben ab. Es wurde Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0325680/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell