LPI-GTH: Sachschaden verursacht

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 14. Dezember, 20.30 Uhr und gestern, 11.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kesselbrunn". Im weiteren Verlauf entwendeten der oder die Täter unter anderem ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" im Wert von rund 2.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0325109/2025) entgegen. (jd) ...

