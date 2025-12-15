PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Zeugensuche zu Verkehrsunfall

Ifta/Creutzburg (Wartburgkreis) (ots)

Am 09. Dezember, gegen 15.00 Uhr kam es auf der B7 zwischen Ifta und Creuzburg zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache befand sich ein Holzstück auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung aus Richtung Creuzburg kommend. Dieses wurde durch einen unbekannten Pkw erfasst und in der Folge in den Gegenverkehr geschleudert, wo es gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Transporters prallte. Die Windschutzscheibe des Fahrzeuges wurde hierbei zerstört und der 72-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Verkehrsunfall. Ebenso werden Personen gesucht, die durch das Hindernis gefährdet wurden oder Angaben machen können in welchem Zeitraum das Holzstück auf die Fahrbahn gelangte. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0320027/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
