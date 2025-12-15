Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld entwendet

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen dem 13. Dezember, 14.00 Uhr und heute, 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in eine in einem Supermarkt in der Gothaer Straße ansässige Fleischerei- sowie Bäckereifiliale ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ebenso gelangten ein oder mehrere Unbekannte in eine Fleischereifiliale in der Straße "Am Stadtweg". Entwendet wurde dort nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen zu den Sachverhalten werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0324825/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

