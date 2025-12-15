LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Ilmenau (ots) - Ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes sollte in den späten Stunden des gestrigen Abends einer Verkehrskontrolle in der Bücheloher Straße unterzogen werden. Damit war der Mann offenbar nicht ganz einverstanden und versuchte fußläufig zu flüchten. Es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 41-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt und ein ...

