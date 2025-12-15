LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Arnstadt (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 35-jähriger Fahrer eines Mitsubishi in der Arnsbergstraße kontrolliert. Wie sich herausstellte war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)
