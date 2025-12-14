PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 88

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagabend gegen 17:40 Uhr kam es auf der B88, auf Höhe der Ortslage Ohrdruf zu einem tragischen Verkehrsunfall. Hierbei überquerte ein 54-Jähriger mit seinem Pedelec die B88 und wurde dort von einem PKW VW erfasst. Trotz schnellem Einsatz der Rettungskräfte verstarb der 54-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 73-jährige PKW Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die B88 musste für 3 Stunden voll gesperrt werden. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

