Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Wartburgkreis (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei Eisenach mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Am Freitagabend, kurz nach 19:00 Uhr, geriet eine 44-jährige Renaultfahrerin in der Friedhofstraße in Eisenach in eine Verkehrskontrolle, da der Versicherungsschutz des Pkw abgelaufen war. Es stellte sich heraus, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis hat und mit 1,32 Promille nicht fahrtauglich war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auch gegen den 44-jährigen Halter des Fahrzeuges, welcher mit ihn dem Pkw saß, wurden Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens des Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (Bezugsnummer 0323486/2025) In Eisenach am Heinrich-Ehrhardt-Platz wurde am Freitag, kurz vor 20:00 Uhr, ein 27-jähriger VW-Fahrer angehalten und kontrolliert, welche unter dem Einfluss von Cannabis stand. Eine Blutentnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folge. (Bezugsnummer 0323484/2025) Am Samstag, gegen Mitternacht, lieferte sich ein 20-jähriger VW-Fahrer in der Innenstadt von Eisenach ein Autorennen mit der Polizei. Der junge Mann fuhr durch die 30iger Zone u.a. auch durch die Sophienstraße mit überhöhter Geschwindigkeit, fuhr auch an einem Fußgängerüberweg nicht langsamer, konnte nach knapp einem Kilometer Fahrt schließlich gestoppt werden. Der Führerschein des 20-jährigen wurde eingezogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0323566/2025) Samstagmittag wurde in der Kasseler Straße in Eisenach ein 22-jähriger Audifahrer ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt. Der ukrainische Führerschein war bereits abgelaufen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0323759/2025) (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell