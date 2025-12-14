PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer in der Oehrenstöcker Straße in Ilmenau einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 34-Jährige erheblich unter Alkohol stand. Der Atemalkoholwert betrug über 2 Promille. Ein Drogenvortest ergab, dass auch berauschende Mittel die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigten. Nach einer Blutentnahme wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

