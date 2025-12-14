LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen

Waltershausen / LK Gotha (ots) - Ein 44jähriger VW-Fahrer absolvierte am Samstagvormittag gegen 09:30 Uhr einen positiven Drogentest, nachdem er kurz vorher im Zuge von Verkehrskontrollen von den Beamten auserkoren wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit fest, dass er unter Einfluss von Kokain und chemischen Drogen stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.(ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr