LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer in der Oehrenstöcker Straße in Ilmenau einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 34-Jährige erheblich unter Alkohol stand. Der Atemalkoholwert betrug über 2 Promille. Ein Drogenvortest ergab, dass auch berauschende Mittel die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigten. Nach einer Blutentnahme wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)
