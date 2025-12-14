LPI-GTH: E-Scooter vorerst weg
Gotha (ots)
Einem 42järigen E-Scooterfahrer musste am Sonntagfrüh gegen 06:15 Uhr vorläufig sein fahrbarer Untersatz entzogen werden, da die Beamten feststellten, dass der Mann unter Alkohol und Drogen stand und absolut fahruntüchtig war. Der 42jähige brachte es in der Reinhardsbrunner Straße von Gotha auf 1,16 Promille. Die Beamten stellten den Scooter sicher und ordneten eine Blutentnahme an.(ri)
