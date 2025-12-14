LPI-GTH: Bußgeldverfahren eingeleitet
Friedrichroda / LK Gotha (ots)
Im Zuge einer Verkehrskontrolle in Friedrichroda konnte am Freitagnachmittag ein 23jähriger VW-Fahrer gestoppt werden, welcher bei einem Drogentest positiv auf chemische Drogen sowie Cannabis war. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. (ri)
