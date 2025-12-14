PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend kam es in der Südstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zunächst zwischen zwei Personen. Nach einer verbalen Streitigkeit trat ein 29-jähriger Mann gegen das Fahrzeug einer 37-Jährigen und verursachte Sachschaden. In der Folge schlugen und traten Beide aufeinander ein. Ein 39-Jähriger eilte der Frau zur Hilfe und schlug ebenfalls auf den 29-Jährigen ein. Der 39-Jährige führte zuvor einen PKW unter Einfluss von Alkohol. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Auseinandersetzung beenden. Die Beteiligten erwarten jetzt mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Den 39-Jährigen erwartet zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige im Straßenverkehr wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 02:26

    LPI-GTH: Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagabend wurde durch Ladendetektive eines größeren Einkaufsmarktes in Gotha / Süd ein männlicher Ladendieb festgestellt, welcher Schmuck entwendet hatte. Die Polizei wurde hinzugezogen. Bei der Überprüfung des 55-Jährigen wurde festgestellt, dass dieser mit Haftbefehl gesucht wird. Die Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde aufgenommen. Der Mann wurde unmittelbar im Anschluss in ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 02:01

    LPI-GTH: Verletzte Person im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend wurde in der Innenstadt, im Bereich Brühl, durch einen Zeugen eine verletzte männliche Person aufgefunden. Die Person gab an, zuvor von einer Personengruppe geschlagen und bestohlen worden zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, welche gegen 21:00 Uhr in diesem Bereich eine Auseinandersetzung oder ein anderes Geschehen beobachtet haben, welches zur Verletzung der Person ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:42

    LPI-GTH: Von der Straße abgekommen - Ergänzungsmeldung

    Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 56-jährige Dacia-Fahrerin befuhr heute Morgen die L1047 im Bereich Behringer Schenke - Traßdorf und kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 56-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 78 Jahre alte Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide Frauen waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren