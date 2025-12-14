Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend kam es in der Südstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zunächst zwischen zwei Personen. Nach einer verbalen Streitigkeit trat ein 29-jähriger Mann gegen das Fahrzeug einer 37-Jährigen und verursachte Sachschaden. In der Folge schlugen und traten Beide aufeinander ein. Ein 39-Jähriger eilte der Frau zur Hilfe und schlug ebenfalls auf den 29-Jährigen ein. Der 39-Jährige führte zuvor einen PKW unter Einfluss von Alkohol. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Auseinandersetzung beenden. Die Beteiligten erwarten jetzt mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Den 39-Jährigen erwartet zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige im Straßenverkehr wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze. (rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell